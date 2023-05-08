росіяни збільшили інтенсивність обстрілів: Сирський розповів про ситуацію на східному фронті

Ситуація на східному фронті напружена, росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння та проводять перегрупування військ. Ворог робить все можливе, щоб взяти Бахмут під контроль та продовжити наступ.
Про це заявив командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський у коментарі агентству УНІАН.
Сирський 6 травня побував у районах ведення бойових дій, де обговорив з командирами бойових частин заходи для кращої оборони Бахмута й завдання максимального ураження бойовикам "Вагнера". На місці було ухвалено необхідні оперативні рішення.
За його словами, ситуація на східному фронті напружена, але контрольована. Останніми днями ворог збільшив інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почав використовувати більш удосконалену техніку та проводить перегрупування військ.
"Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії", - зазначив він.
Водночас Сирський наголосив, що завдяки активним діям українських бійців противнику не вдається досягти намічених цілей.
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