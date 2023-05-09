Дві третини громадян переконані, що упц мп причетна до вторгнення рф в Україну, - опитування

Значна частина українців - 66% - погоджуються з тим, що упц московського патріархату сприяла російській агресії в Україні. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова та Фонду Демократичні ініціативи.

Понад 50% в кожному регіоні України вважали діяльність цієї структури чинником, що сприяв російському вторгненню, тоді як до 18%, залежно від регіону, не погоджуються з цим.

Соціологи зазначають, ставлення до Майдану як до події сучасної історії пов’язано й з інтерпретацією діяльності упц мп. Серед тих, хто підтримує Революцію Гідності, абсолютна більшість (76%) погоджуються з тим, що діяльність упц мп сприяла російській агресії. Серед тих, хто не підтримує Майдан, близько половини толерантно ставляться до діяльності упц мп.

Крім того, 78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність упц мп. Зокрема, серед них 54% вважають, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні.

Опитування проведене Центром Разумкова та Фондом Демократичні ініціативи з 23 по 30 березня 2023 року серед 2017 респондентів. Воно проводилося методом особистого інтерв'ю в усіх регіонах України, за винятком окупованих росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.