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Дубров: За період повномасштабної війни в Україні пошкоджено понад 1400 медичних закладів

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В Україні пошкоджено понад 1400 медичних закладів, з них 177 – повністю зруйновані за період повномасштабної війни. Про це в етері телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

Про те, як будуть відновлювати ці заклади, 8 травня під під час зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, процес відбудови та відновлення відбудеться з урахуванням місця лікарні в спроможній мережі.

"Відновлюємо краще, ніж було до моменту руйнування, лише там, де це вкрай необхідно", – додає міністр.

"Нині надаємо пріоритет швидкому відновленню місць, де є незначні пошкодження, щоб лікарні могли працювати, як до 24 лютого. Також направляємо всі зусилля для швидкого відновлення зруйнованих центрів первинної медико-санітарної допомоги", – пояснює Віктор Ляшко.

Також на відбудову впливає близкість медзакладу до лінії фронту. Оскільки повноцінне будівництво за таких умов неможливе. В таких місцях пристосовують для надання допомоги окремі медичні приміщення.

Нині вже є лікарні, які активно відбудовують. На це залучаються і кошти з місцевого бюджету, і сили таких проєктів, як UNITED24, Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів, Проєкт світового банку, який реалізує МОЗ.

За словами міністра, вже розроблений електронний інструмент, який буде чітко показувати: який об’єкт відновлюється, хто є джерелом фінансування, які стадії проходить, кошторисна вартість тощо.

Довідка: за новим етапом медреформи, медичні заклади поділять на загальні, кластерні та надкластерні. Вони відрізнятимуться кількістю послуг, які надають: загальні надаватимуть найменше, у кластерних будуть проводити важкі операції та гемодіаліз, а надкластерними стануть найпотужніші лікарні.

Дубров, лікарні
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