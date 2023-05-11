Наєв: Сили оборони створять нові мобільні групи ППО

Сили оборони створять нові мобільні групи протиповітряної оборони. Вони захищатимуть небо над Києвом та на півночі України.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у Facebook.

Він також показав збиті українськими захисниками ворожі безпілотники. Серед них були як дрони-камікадзе іранського виробництва типу Shahed, так і безпілотники російського виробництва.

"З такою величезною кількістю авіаційних та ракетних ударів світ ще не стикався. Але ми намагаємося віднайти найдієвіші методи протидії повітряним небезпекам", – зазначив Наєв.

Командувач передав захисникам нову партію автівок для створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

"Ці групи захищатимуть небо на підступах до Києва, а також повітряний простір над іншими населеними пунктами півночі та північного заходу України", – додав Наєв.