У прикордонних районах Білорусі масово встановлюють систему запуску сирен, - ЗМІ

У прикордонних з Україною населених пунктах Білорусі масово встановлюють систему запуску сирен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання Флагшток.
Як повідомляє видання, Гомельське обласне управління МНС закуповує послуги із модернізації автоматизованої системи централізованого оповіщення населення прикордонних районів Гомельської області.
Сирени планують встановити у 52 населених пунктах у 8 районах області, переважно у сільській місцевості. Розміщуватимуть на будинках сільрад, дитячих садків, шкіл та колгоспів.
Відповідно до закупівлі, найбільше систем сповіщення планується розташувати в Гомельському, Добрушському, Брагінському, Лоївському, Наровлянському та Єльському районах. Саме ці райони на початку 2022 стали плацдармом російських військ для нападу на Україну.
Запустити систему планують до грудня 2023 року.
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