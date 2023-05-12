Бізнес закликає Верховну Раду зберегти пільговий режим оподаткування пального

Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) закликає Верховну Раду зберегти пільговий режим оподаткування пального на весь період воєнного стану і підтримати відповідний законопроєкт №9174.
"Скасування пільгового режиму оподаткування пального з 1 липня 2023 року, враховуючи, що все ще триває гаряча фаза війни, є передчасним та негативно вплине на рівень цін і фінансову стійкість суб'єктів господарювання", - наголосили в бізнес-об'єднанні.
В УКАБ нагадали, що за ухваленим у вересні 2022 року законом було повернуто акцизи розміром EUR100 за 1000 л бензину та дизпального за збереження ПДВ на рівні 7%. Згідно з цим законом, з 1 липня 2023 року рівень ПДВ і акцизів на пальне повертається на довоєнний рівень: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до EUR213, на дизпальне - до EUR140 за 1000 л.
У бізнес-об'єднанні вважають недоречним збіг повного скасування пільг із початком збору врожаю, коли підвищується попит на пальне з боку аграріїв.
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