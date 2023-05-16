Експерт: Серед усіх перешкод для ведення бізнесу в Україні брак робочої сили посідає п’яте місце

В Україні зросла кількість підприємств, які відчувають посилення проблем із пошуком персоналу.
Про це розповіла виконавчий директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків під час презентації в Укрінформі щомісячного опитування українського бізнес-середовища «Економічні тенденції з точки зору бізнесу під час війни. Квітень 2023».
«Серед усіх перешкод для ведення бізнесу в Україні брак робочої сили посідає п’яте місце – 31% опитаних підприємств відмічають проблеми із пошуком персоналу», - сказала експерт.
Так, у квітні частка бізнесів, що відчули брак кваліфікованих працівників, зросла до 26,9% з 19,9% у березні. Водночас поменшало роботодавців (з 7% до 4,9%), які повідомили, що їм легко знайти некваліфікованих працівників.
Відтак, підприємства не поспішають із збільшенням персоналу. Планують зростання кількості працівників лише 5,6% (проти 8,3% у березні). Тоді як вже понад 91% не очікують змін у зайнятості (у березні таких було 88,3%).
«Якщо подивитися на цей показник за розміром підприємств, то побачимо, що у великих та середніх підприємств проблема з пошуком персоналу стоїть гостріше, на відміну від малих та мікробізнесів. Ця тенденція може свідчити про перші спроби великого та середнього бізнесу вдатися до розвитку», – зауважила Оксана Кузяків.
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