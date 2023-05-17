Президент ПАР: Африканські країни запропонували допомогти покласти край війні між росією та Україною

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували мирну ініціативу, щоб допомогти покласти край війні між росією та Україною.
Про це повідомляє Bloomberg.
За його словами, делегація глав африканських держав планує відвідати Москву та Київ, щоб представити план. «Ця миротворча місія зробить внесок у різні інші місії, спрямовані на те, щоб припинити цей конфлікт», – сказав Рамафоса.
Він зазначив, що володимир путін і Володимир Зеленський погодилися прийняти делегацію для обговорення потенційного мирного плану.
«Мої бесіди з двома лідерами показали, що вони обидва готові прийняти африканських лідерів і обговорити, як можна покласти край цьому конфлікту», – цитує президента ПАР Reuters.
Рамафоса сказав, що мирний план також підтримали лідери Сенегалу, Уганди та Єгипту. Генсек ООН США та Велика Британія також були проінформовані про цю ініціативу.
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