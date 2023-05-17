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ЄБРР: П’ятирічний період повоєнного відновлення України потребуватиме близько $50 млрд на рік

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) опублікував звіт, в якому йдеться про те, що п’ятирічний період повоєнного відновлення України потребуватиме залучення додаткових інвестицій у розмірі близько $50 млрд на рік.

У звіті зазначається, що лище 29 % економік світу, які вийшли зі збройного конфлікту відновлюють довоєнний рівень ВВП протягом п’яти років.

У ЄБРР розрахувати, що для відновлення України протягом п’яти років, її економіка повинна зростати щорічно на 14%. Внаслідок цього, середній показник ВВП зможе підвищитися до $225 млрд. У 2022 році цей показник становив приблизно $150 млрд.

ЄБРР додає, що основною спільною рисою для періодів стійкого надзвичайно високого економічного зростання є високе співвідношення інвестицій до ВВП.

"У випадку України подвоєння рівня інвестицій (як частки ВВП) вимагає значного збільшення спроможності країни до їх освоєння, а також структури управління, необхідної для розробки складних проєктів і укладення контрактів. Це також потребуватиме відповідного фінансування", - йдеться у звіті.

До початку повномаштабної війни обсяги інвестицій в Україні фінансувалися за рахунок внутрішніх заощаджень, а зростання ВВП становило лише 3% у 2010-21 роках.

Щоб залучити в Україну більше іноземних інвестицій, уряд уклав Меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною фінансовою корпорацією США з розвитку (DFC) та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Окрім цього, в Україні створять Трастовий фонд, який захистить капітальні інвестиції в умовах війни.

Окрім цього, Міністерство розвитку Німеччини (BMZ) інвестує в Україну додаткові кошти у розмірі 111 мільйонів євро, які спрямують на повоєнну відбудову країни.

ЄБРР
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