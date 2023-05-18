Рінкевічс: За головування Латвії у Раді Європи хочуть звільнити організацію від громадян рф

Латвійське головування у Раді Європи вважає за необхідне звільнити тих громадян рф, що працюють в організації з паспортами інших держав.
Про це заявив на прес-конференції за підсумками саміту Ради Європи глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс, повідомляє з Рейк’явіка кореспондент "Європейської правди".
Латвія у травні перебирає 6-місячний термін головування у Раді Європи, на цей час Рінкевічс стає очільником Комітету міністрів організації.
Міністр наголосив, що вважає проблемою те, що росіяни продовжують працювати у РЄ попри те, що у березні минулого року, після початку повномасштабного вторгнення, росію вигнали з організації.
"Ми будемо вирішувати питання із тим, що росіяни досі працюють в секретаріаті Ради Європи. Ми вважаємо це неприйнятним і будемо шукати вирішення цього", – заявив він.
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