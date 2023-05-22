Georgian Airways заборонила президентці Грузії літати на своїх літаках

Авіакомпанія Georgian Airways оголосила президентку Грузії Саломе Зурабішвілі, яка напередодні закликала до бойкоту перевізника через польоти в рф, персоною нон грата на своїх літаках.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал "Новости-Грузия".
Голова ради директорів авіакомпанії Тамаз Гаіашвілі заявив, що це відповідь на її вчорашню заяву – Зурабішвілі закликала до бойкоту авіакомпанії після початку прямих рейсів до москви.
"Ми не пустимо її на борт", – каже Гаіашвілі, вимагаючи від президента вибачитися, причому не тільки перед авіакомпанією, а перед усім народом Грузії.
На його думку, Georgian Airways сьогодні належать заслуги і подвиги грузинських льотчиків, які 30 років тому вивозили людей із палаючого Сухумі.
Всіляко критикуючи президента, Гаіашвілі робить акцент на її французьке минуле, вказуючи, що вона "гуляла Парижем" і несподівано перейшов на предків президента: "Нехай ця пані розповість про своїх предків, які разом із скарбницею Грузії розграбували церкви-монастирі та національні музеї і втекли, залишивши грузинський народ голодним".
В суботу Саломе Зурабішвілі оголосила, що буде бойкотувати авіакомпанію Georgian Airways, яка із суботи почала здійснювати прямі рейси до москви.
Вона закликала інших грузинів долучитись до бойкоту авіакомпанії.
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