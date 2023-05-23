Дубров: Ми просто не будемо продовжувати карантин після 30 червня

В Україні після 30 червня не планують продовжувати карантинні обмеження, які запроваджували через пандемію COVID-19.

Про це журналісту УНН повідомив перший заступник Міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

"Згідно з рішенням, карантин триває до 30 червня, тобто ми просто не будемо продовжувати карантин 30 червня... Скоріш за все, так буде", - сказав Дубров.

На запитання, чи вакцинація буде залишатися безкоштовною, Дубров відповів: "Важко відповісти на це запитання, але я думаю, що так. Тому що ми говорили, що вакцинація рятує життя. Це ефективно, у будь-якому випадку запобігає критичному перебігу коронавірусної хвороби. Найближчим часом вакцинація буде безкоштовною".

Нагадаємо, раніше МОЗ повідомляло, що розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.