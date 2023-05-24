Міненерго: Через компенсацію тарифу для населення "Енергоатом" та "Укргідроенерго" зазнали величезних збитків

Через компенсацію тарифу для населення державні "Енергоатом" та "Укргідроенерго", на яких покладено обов’язок з фінансування тарифу, зазнали понад 80 млрд грн збитку.
Про це повідомив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.
"Енергоатом" та "Укргідроенерго" зазнали більш ніж 80 мільярдів гривень збитку тільки через те, що вони фактично компенсують цю різницю в тарифі", - сказав він.
Сафаров наголосив, що внаслідок обстрілів енергосистеми Україна втратила 44% атомної генерації, а також майже 78% потужностей ТЕС та 60% ТЕЦ.
Він додав, що після зростання тарифу за рахунок бюджету буде виділятись монетарна допомога тим верствам населення, для яких це зростання буде достатньо критичним.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023