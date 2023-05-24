Кабмін підтримав механізм формування резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях

Кабінет міністрів України підтримав механізм формування резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Передбачається, що це дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації й інші державні органи на звільнених територіях.

Особи, які забажають працювати там, заповнюватимуть електронну анкету. Після цього Нацагентство з питань державної служби розглядатиме заповнені анкети та перевірятиме професійну підготовку кандидатів.

Пріоритетне право на призначення на посади матимуть:

ветерани війни;

внутрішньо переміщені особи;

особи, які раніше обіймали ці посади;

особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Також планується проводити професійне навчання тих, кого зарахують до резерву.