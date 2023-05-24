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Reuters: російський уряд розглядає можливість заборони на експорт бензину

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російський уряд розглядає можливість заборони на експорт бензину, щоб запобігти потенційному дефіциту палива всередині країни та зростанню цін через скорочення субсидій для нафтопереробних заводів. Про це повідомило агентство Reuters у вівторок з посиланням на джерела в галузі та російському уряді.

Співрозмовники агентства також повідомили, що російський уряд може збільшити обсяги обов'язкового продажу бензину на біржі.

Минулого тижня Reuters повідомив, що біржові ціни на бензин у Росії зараз є на історичних максимумах. Ціна на пальне збільшується через зменшення пропозиції з боку виробників.

Гуртові ціни на бензин у Росії збільшуються через плани російського Мінфіну знизити нафтовим компаніям виплати з бюджету, що компенсують різницю між вартістю пального на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Наприкінці квітня глава Мінфіну Антон Силуанов запропонував знизити цю компенсацію удвічі з липня 2023 року до липня 2024 року. За словами міністра, після втрати західних ринків компенсація йде безпосередньо в маржу нафтопереробників.

"Різницю за високих цін на Заході ми компенсували [з бюджету], за низьких цін на Заході нафтовики доплачували [до бюджету]. Зараз західних ринків немає. Тому в цей час демпфер, по суті, йде в маржу нафтопереробників", – пояснював російський міністр Антон Силуанов.

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