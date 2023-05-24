У раді федерацій росії погрожують Маї Санду кримінальною справою

У раді федерацій росії погрожують президенту Молдови Маї Санду кримінальною справою та оголошенням у міжнародний розшук.
Відповідну заяву зробив сенатор володимир джабаров у Telegram.
Він зазначив, що слідчий комітет рф має всі підстави порушити стосовно Санду кримінальну справу і оголосити її в міжнародний розшук через заяви про можливий арешт президента росії.
Крім того, джабаров назвав росію «великою країною», а благополуччя Молдови залежним від москви.
Зазначимо, що Мая Санду раніше заявила, що Молдова виконає рішення Міжнародного кримінального суду та заарештує російського диктатора путіна, якщо він приїде до країни.
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