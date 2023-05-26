Остін: Союзники України готові навчати українських пілотів на управляти західними літаками четвертого покоління

Союзники та партнери України оголосили на "Рамштайні" про плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. В наступні тижні буде розроблена відповідна тренувальна інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна.
"Сьогодні союзники та партнери оголосили плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Ці навчання є важливими для координації контактної групи", - йдеться у повідомленні.
Остін окремо подякував Данії і Нідерландам, які очолили коаліцію у сфері навчання українських пілотів. У наступні тижні партнери з Данії, Нідерландів будуть співпрацювати з іншими партнерами, а саме Норвегією, Польщею, Бельгією, Португалією, які були згодні доєднатись.
"Ми очікуємо що до цієї важливої місії долучаться і інші. Зараз початок цього навчання пілотів є важливим прикладом відданості підтримці України. В наступні тижні буде розроблена тренувальна інфраструктура", - додав міністр оборони США.
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