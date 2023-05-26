Укренерго: В енергосистемі зараз є певний дефіцит ресурсу

В енергосистемі зараз дійсно є певний дефіцит ресурсу, але це не означає відключень споживачів "Укренерго" зараз має інструментарій, щоб запобігати таким крайнім заходам, як відключення промислових чи побутових споживачів», – заявив голова правління НЕК «Укренерго» Кудрицький.

Зокрема, він стверджує, що експорт до Європи призупинили саме для того, щоб гарантувати українцям достатній обсяг електроенергії і не вимикати електроенергію.

«Зараз і найближчим часом ми здатні покрити додаткове навантаження від кондиціонерів, які вмикають громадяни у теплу погоду», - додав Володимир Кудрицький.