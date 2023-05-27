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У ВООЗ підрахували кількість російських атак на українські медустанови

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від початку російського вторгнення було здійснено понад 900 атак на українські медустанови, повідомляє CNN.

"Від початку російського вторгнення в Україну було здійснено понад 900 нападів на медичні установи, згідно з останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. За даними ВООЗ, із 967 нападів 868 було завдано по медичних установах. Загалом, із 25 лютого 2022 року внаслідок нападів на медичні заклади в Україні загинуло щонайменше 97 осіб і 126 дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що напад рф на медичний заклад у м. Дніпро в п'ятницю поки що не занесено до даних ВООЗ, оскільки процес перевірки нападів займає деякий час.

За даними CNN, останній напад на медичні установи в Україні, зареєстрований ВООЗ, стався 7 травня 2023 року і стосувався пересувної клініки.

"ВООЗ засуджує всі акти насильства проти охорони здоров'я. Ці напади не лише вбивають і калічать, а й позбавляють людей вкрай необхідної допомоги, наражають на небезпеку медичних працівників і підривають системи охорони здоров'я", - ідеться в заяві прессекретарки ВООЗ доктора Маргарет Гарріс для CNN.

"Напади на медичних працівників, пацієнтів, транспорт, матеріали та медичні установи є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права і прав людини і мають бути негайно припинені... Ми закликаємо негайно припинити всі дії, які ставлять під загрозу життя медичних працівників і пацієнтів або перешкоджають наданню основних медичних послуг", - цитує слова прессекретарки ВООЗ CNN.

ВООЗ
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