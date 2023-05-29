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ДПСУ: Кількість російських військових на території білорусі значно менша, ніж була ще кілька місяців тому

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На території білорусі зараз перебувають кілька тисяч російських військовослужбовців, тоді як декілька місяців тому чисельність російських військ там досягала десяти тисяч.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Зараз кількість російських військових на території білорусі значно менша, ніж була ще кілька місяців тому. Раніше їх могло бути 10 і 11 тисяч, а зараз - кілька тисяч військовослужбовців. Але попри все, ми продовжуємо укріплювати нашу лінію кордону як безпосередньо по самому рубежу, так і прикордоння, для того, щоб підрозділи ДПСУ та інші складові сил оборони, які посилюють цей напрямок, мали всі можливості для реагування на будь-які загрози або спроби вторгнення", - сказав Демченко.

За його словами, також відбувається мінування місцевості у напрямку кордону, щоб не допустити прориву військової техніки.

"По кордону з росією ситуація також фактично змін не зазнала. Ворог, на жаль, щоденно продовжує обстрілювати українське прикордоння. Протягом минулої доби наші прикордонні наряди зафіксували понад 20 обстрілів в межах Чернігівської, Сумської, Харківської областей. Наприклад, загалом з початку місяця таких обстрілів вже було понад 500. Протягом квітня – дещо менше, близько 450. І ворог використовує артилерію, міномети, авіацію для того, обстрілювати територію України. Найбільше обстрілів припадає по території Сумщини", - додав речник ДПСУ.

Демченко, ДПСУ
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