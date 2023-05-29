Wall Street Journal: Між Саудівською Аравією та росією зростає напруженість через видобуток нафти

Між Саудівською Аравією та росією зростає напруженість, оскільки москва не повною мірою скоротила видобуток нафти до обіцяного рівня, пише УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Як пише газета з посиланням на джерела, Саудівська Аравія висловила претензії до росії через те, що москва, на думку Ер-Ріяда, не повною мірою виконала обіцянку скоротити видобуток нафти.

Зазначається, що саудівські чиновники звернулися до російських колег із проханням дотримуватися узгоджених скорочень.

“Тертя між двома найбільшими виробниками нафти у світі стали очевидними напередодні зустрічі країн ОПЕК+, яка відбудеться 4 червня у Відні, стверджують джерела. Організація збирається обговорити план видобутку на друге півріччя 2023 року”, – йдеться в матеріалі.

Кілька країн ОПЕК+, зокрема росія і Саудівська Аравія, скоротили видобуток нафти у квітні 2023 року після того, як ціни на нафту марки Brent опустилися нижче 80 доларів.

Однак представники нафтової галузі та трейдери стверджують, що росія продовжує закачувати на ринок великі обсяги нафти, що допомогло їй підвищити свої доходи, але збільшило глобальний надлишок і призвело до зниження цін на 10%.