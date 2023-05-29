гіркін-стрєлков: До кінця літа в росії можливий держпереворот

російський терорист стрєлков-гіркін натякнув на держпереворот і громадянську війну в росії вже до кінця літа цього року.
Про те, що смута розпочалася, а держпереворот не за горами, стрєлков сказав, коментуючи інтерв'ю пригожина.
Він вважає, що пригожин фактично оголосив війну частині воєнної і державної номенклатури росії.
"пригожин має величезну кришу в кооперативі Озеро. Він член правлячої мафії, одного з її угруповань. Ми спостерігаємо зараз як одне з цих угруповань ламає через коліно нинішню ситуацію. До кінця літа можливий держпереворот", - заявив він.
Нагадаємо, пригожин заявив, що після виходу з Бахмута більшу частину своєї приватної армії він залишить на території росії, "щоб готуватися до наступних завдань". Він не відкидає думки, що залучить бойовиків знову до війни проти України.
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