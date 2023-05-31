Енергоатом: Працівників ЗАЕС під тортурами змушують підписувати контракт із росіянами

На тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції (Енергодар, Запорізька область) російські окупанти посилили тиск на працівників і під тортурами змушують їх підписувати контракт із росіянами.
Про це повідомили в "Енергоатомі".
Так, в місті Енергодарі окупанти значно посилили пошук українських атомників, які вже понад рік не підписують трудові договори із так званим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством "росатома".
"Окупанти катують працівників, кількох вони безцеремонно відлупцювали, вибиваючи згоду на співпрацю з агресором. Навіть попри погрози, катування, шантаж та безупинні залякування українці на ЗАЕС тримаються гідно і відмовляються співпрацювати з рашистами", – повідомили в "Енергоатомі".
У відомстві наголосили, що єдиний шлях припинення російського беззаконня на ЗАЕС та гарантування її подальшої безпеки – деокупація Запорізької АЕС, вигнання рашистів з Енергодару та передача контролю над станцією законному українському оператору.
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