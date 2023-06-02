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фсб звинуватила компанію Apple у шпигунстві

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федеральна служба безпеки росії звинуватила компанію Apple у сприянні американському шпигунству.

Про це повідомляє «російська служба BBC».

У фсб заявили, що нібито розкрили розвідувальну акцію американських спецслужб, проведену з використанням мобільних пристроїв фірми Apple.

Пишуть, що російська розвідка виявила аномалії, характерні тільки для користувачів мобільних телефонів Apple і зумовлені роботою раніше невідомого шкідливого програмного забезпечення. Вірус ніби «підчепили» кілька тисяч смартфонів росіян.

«Крім вітчизняних абонентів, виявлено факти зараження зарубіжних номерів і абонентів, які використовують sim-картки, зареєстровані на диппредставництва та посольства в росії, включно з країнами блоку НАТО і пострадянського простору, а також Ізраїлем, САР і КНР», – додають у повідомленні.

На думку російської спецслужби, це свідчить про тісну співпрацю Apple з Агентством національної безпеки США.

Apple
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