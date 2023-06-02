фсб звинуватила компанію Apple у шпигунстві

федеральна служба безпеки росії звинуватила компанію Apple у сприянні американському шпигунству.
Про це повідомляє «російська служба BBC».
У фсб заявили, що нібито розкрили розвідувальну акцію американських спецслужб, проведену з використанням мобільних пристроїв фірми Apple.
Пишуть, що російська розвідка виявила аномалії, характерні тільки для користувачів мобільних телефонів Apple і зумовлені роботою раніше невідомого шкідливого програмного забезпечення. Вірус ніби «підчепили» кілька тисяч смартфонів росіян.
«Крім вітчизняних абонентів, виявлено факти зараження зарубіжних номерів і абонентів, які використовують sim-картки, зареєстровані на диппредставництва та посольства в росії, включно з країнами блоку НАТО і пострадянського простору, а також Ізраїлем, САР і КНР», – додають у повідомленні.
На думку російської спецслужби, це свідчить про тісну співпрацю Apple з Агентством національної безпеки США.
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