Моравецький: Декілька країн пообіцяли постачання Україні систем Patriot

Декілька європейських прем'єр-міністрів обговорили із президентом України Володимиром Зеленським навчання українських пілотів експлуатації винищувачів F-16, сказав на пресконференції в Кишиневі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
"Ми склали розклад цих занять. Польща допоможе Україні навчати пілотів винищувачів F-16", - сказав він.
За його словами, під час обговорення постачань Україні систем Patriot, він зазначив, "як важливо, щоб інші країни, у яких є ці системи, якнайшвидше поділилися ними з Україною".
"Можу сказати, що ця зустріч була дуже конструктивною і позитивною. Я не хочу говорити тут від імені декількох прем'єр-міністрів. Але декілька прем'єр-міністрів, у яких є системи Patriot, пообіцяли швидке постачання цих систем. Дуже хороші протиракетні та зенітні комплекси для України", - сказав він.
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