Розвідка України: Внутрішня ситуація в росії з кожним днем загострюється

Головне управління розвідки Міністерства обороні України інформує, що армія найманих вбивць — так звана пвк «ваґнер» — завойовує дедалі більше популярності серед населення росії на тлі зневіри до влади, пише УНН.
«Події в бєлгородській та інших прикордонних областях московщини засвідчили повну нездатність міністерства оборони рф ефективно діяти проти озброєних російських повстанських груп.
Зневіра до влади, страх та пошук нової точки опори штовхає російське населення на шлях деградації, коли вони готові покластися на кишенькову армію кримінальних злочинців», - вважають в ГУР.
Воєнна розвідка України констатує, що внутрішня ситуація на росії з кожним днем загострюється.
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