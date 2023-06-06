Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Маляр: На деяких напрямках ЗСУ перейшли до наступальних дій

89

На деяких напрямках ЗСУ перейшли до наступальних дій.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.

“Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій”, - зазначила Маляр.

У той же час, за словами Маляр, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ЗСУ рухається доволі широким фронтом. Ворог в обороні, хоче утримати позиції.

"На півдні - ворог теж в обороні. Тривають бої місцевого значення", - додала заступниця міністра.

Також Маляр зазначила, що уся інформація, що шириться у росЗМІ про контрнаступ не випадкова.

“Їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку”, - резюмувала вона.

Маляр
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 6 июня 2023
Понедельник, 5 июня 2023
Воскресенье, 4 июня 2023
Суббота, 3 июня 2023
Пятница, 2 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023