Маляр: На деяких напрямках ЗСУ перейшли до наступальних дій

На деяких напрямках ЗСУ перейшли до наступальних дій.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.

“Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій”, - зазначила Маляр.

У той же час, за словами Маляр, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ЗСУ рухається доволі широким фронтом. Ворог в обороні, хоче утримати позиції.

"На півдні - ворог теж в обороні. Тривають бої місцевого значення", - додала заступниця міністра.

Також Маляр зазначила, що уся інформація, що шириться у росЗМІ про контрнаступ не випадкова.

“Їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку”, - резюмувала вона.