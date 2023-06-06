Інститут майбутнього: Населення України скоротилась до 29 млн

Населення України скоротилась до 29 млн. З них працює лише третина, повідомив Український інститут майбутнього.
З початку повномасштабного вторгнення росії за кордон виїхали і не повернулися 8,6 млн українців.
"Працюють лише 9,1-9,5 млн українців, а якщо відняти бюджетників, залишається близько 6-7 млн осіб. Вони і є "упряжка", яка везе на собі інших – 22-23 млн осіб, у тому числі пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних, утриманців, тих самих працівників бюджетної сфери тощо", – зазначається у повідомленні.
Народжуваність теж низька. Коефіцієнт фертильності вже впав нижче 1, а для зростання чисельності населення повинен бути понад 2.
Такими темпами через кілька років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше, ніж працюючих.
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