Алла Басалаєва повідомила деталі розкрадання державного бюджету

На прикладі Волині, в яку завезли вартісне медичне обладнання та організували схема через фірму-прокладку, голова Держаудитслужби Алла Басалаєва в інтерв’ю «Главкому» повідомила деталі розкрадання державного бюджету.

«Умовно, німецька техніка в Німеччині коштує 10 млн. Її купує якась компанія в Польщі, й українська сторона потім її вже купує у польської не за 10, а за 100 млн. Ну, ось так вирішив продавець. Питання до замовника: чому ви не вивчили ринок? Проблема також у тому, що вибираємо з тих, хто прийшов на торги, а не купуємо у тих, хто дешевше продасть. Тобто за законом все чисто, а про дотримання принципів закупівель – максимальна економія, ефективність – вже замовник не згадує», – каже Басалаєва.

В Україні є чотири види контрольних заходів: аудит, ревізія, моніторинг закупівель та їх перевірка.

«На жаль, моніторингу закупівель стає все менше, тому що вони відбуваються поза межами Prozorro. Хоча за результатами моніторингу закупівель можна вийти з дуже серйозними висновками і упередити негативні наслідки. Розірвати договір, якщо він вже укладений; не укладати, якщо він ще не укладений; скасувати тендер, бо відбулись процедурні порушення, які в подальшому унеможливлять належне виконання договорів. Але тут є велике «але», – наголошує Басалаєва.

Замовник може просто не відреагувати на висновки Держаудитслужби. «Ми просто нічого не будемо робити. Молодці, що ви нам написали» – приблизно так. Ми проаналізували кількість процедур, які підлягали б моніторингу. Проаналізували, на яку суму відбувалися ці процедури, на яку суму відбулося усунення і на яку не відбулось. І це мільярди в прірві!» – наголосила голова Держаудитслужби.

«Але якщо наші висновки проігноровані, договір укладений, бюджетні кошти казначейство перерахувало. Почалось освоєння. Ми, безумовно, пізніше вийдемо на контрольні заходи, ревізії. І знайдемо порушення, вже по факту задокументуємо ті наслідки про які писали у висновку про результати моніторингу. Але то буде занадто пізно. Максимум, що народиться – фіксація, що грошей нема і кримінальна справа. Але ці гроші ніхто не поверне!» – додала вона.

Басалаєва наголошує, що в аудиторів є ініціатива, щоби заборонити казначейству перераховувати бюджетні кошти, якщо замовник не усунув порушення і в Prozorro висить відповідний аудиторський висновок. Тендер має бути скасований. Це буде той превентивний захід, який не дозволить витрачання бюджетних коштів зараз. За словами головної аудиторки, депутатським корпусом ця ініціатива гарно сприйнята.

Алла Басалаєва, 42 роки, юрист. З 2005 р. до 2012 р. працювала на різних посадах у ЦВК. Зокрема, на посаді головного консультанта відділу представництва в судах та контролю за застосуванням законодавства про вибори та референдуми. Опісля – заввідділом представництва ЦВК у судах. У 2012-му працювала суддею цивільної палати Дарницького районного суду Києва. З 2018 до 2019 року член ЦВК. У 2020-2021 роках працювала викладачем катедри конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету.