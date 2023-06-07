Дуда: НАТО не повинно дозволити росії знищити Україну

Країни НАТО не повинні дозволити росії знищити Україну, російські агресори мають відповісти за свої злочини, зокрема, і за знищення Каховської ГЕС.

Про це під час пресконференції після завершення у Братиславі саміту “Бухарестської дев’ятки” (B9) заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає власний кореспондент Укрінформу.

Як зазначив президент РП, у Каховці, де росіяни підірвали дамбу, зараз відбувається екологічна катастрофа, що стосується сотень тисяч людей.

“Це чергова трагедія, до якої призвели росіяни в Україні, наслідки якої для України складно оцінити”,- наголосив Дуда.

Він додав, що це показує, "яку жорстоку війну ведуть росіяни в Україні, бажаючи знищити сусіда Польщі – Україну, українське суспільство, майбутнє України".

“Тим важливішою є наша спільна позиція – країн НАТО і сусідів України – підтримувати Україну і не дозволити її знищити. Ті, хто є винуватцями цих злочинів, мають понести відповідальність у вигляді фінансових відшкодувань, які росія змушена буде виплатити Україні, а також наслідки у вигляді кримінальної відповідальності для безпосередніх виконавців злочинів в Україні перед спецтрибуналом щодо злочинів агресії й інших воєнних злочинів, які росіяни скоюють в Україні”, - наголосив Дуда.

Він додав, що у контексті наближення саміту НАТО серед очікувань країн “Бухарестської дев’ятки” є збільшення чисельності союзницьких військ: перетворення батальйонних бойових груп у бригадні бойові групи і щоб вони перебували на східному фланзі НАТО на постійній основі.

“Це наш спільний пункт, який ми в черговий раз підніматимемо під час саміту НАТО”,- наголосив президент РП.

Він зазначив, що країни B9 також хочуть мати у східній частині Європи більше складів з озброєнням НАТО, а також очікують на реформування системи управління Альянсу, що врахувало би збільшення чисельності військ Альянсу на східному фланзі Організації.