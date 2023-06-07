Міноборони: У Молдові проведуть кількатижневий курс навчання для українських саперів

У Молдові проведуть кількатижневий курс навчання для українських саперів. Про це повідомили у Міноборони Молдови.

Саперів навчатимуть фахівці інженерного батальйону молдовського війська Кодру. Тренінг буде проведено в Центрі підготовки інженерних військ Збройних сил Молдови.

Зазначається, що курс триватиме чотири тижні й міститиме як теоретичні, так і практичні заняття з розмінування.

Нагадаємо, Канада передала Україні обладнання для розмінування. А уряд Австрії ухвалив рішення виділити €2 млн на розмінування України.