Комісія Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП) завершила роботу з інвентаризації та прийому майна Києво-Печерської лаври.
Представники російської православної церкви в Україні повинні залишити монастир упродовж трьох днів. Про це повідомив міністр Олександр Ткаченко.
Комісія перевірила і повертає у користування держави 79 обʼєктів. Усі – в різному стані, розповів Ткаченко.
"УПЦ мп допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування памʼяток культурної спадщини і будівництво новобудов на території заповідника. З усім цим ще будемо розбиратись", – заявив міністр.
Заповідник уже направив вимогу про негайне звільнення приміщень лаври.
Якщо цього не станеться, то подадуть до суду, щоб забезпечити доступ заповіднику до всього майна монастиря.
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