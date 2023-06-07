Комісія Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП) завершила роботу з інвентаризації та прийому майна Києво-Печерської лаври.

Представники російської православної церкви в Україні повинні залишити монастир упродовж трьох днів. Про це повідомив міністр Олександр Ткаченко.

Комісія перевірила і повертає у користування держави 79 обʼєктів. Усі – в різному стані, розповів Ткаченко.

"УПЦ мп допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування памʼяток культурної спадщини і будівництво новобудов на території заповідника. З усім цим ще будемо розбиратись", – заявив міністр.

Заповідник уже направив вимогу про негайне звільнення приміщень лаври.

Якщо цього не станеться, то подадуть до суду, щоб забезпечити доступ заповіднику до всього майна монастиря.