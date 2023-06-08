Кузін: Україна готова швидко реагувати на спалахи холери

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що Україна готова швидко реагувати на спалахи холери, які можуть виникнути на півдні через екологічну катастрофу, спричинену затопленням територій внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську області, Крим, де існують ризики спалахів цього захворювання.

"З 1 червня був розпочатий посилений інфекційний нагляд, тому ми не виключаємо, що серед інфекційних захворювань, які можуть бути після спаду води, можуть виникати точково випадки холери. Ризики є, ризики ми не виключаємо, але з нашого боку забезпечено, щоб таких випадків не сталося, щоб вони були контрольовані", - зазначив Кузін.

За його словами, карантинні обмеження будуть вводитися залежно від того, скільки буде таких випадків і де.

"Лише у випадку, коли ситуація стає некерованою, застосовуються карантинні обмеження. Наразі ми маємо таку ситуацію: лабораторна служба готова до діагностики холери і, відповідно, рутинний моніторинг відбувається по усіх областях України для того, щоб своєчасно контролювати ситуацію, щоб в кожному випадку гострої кишкової інфекції ми виключали холеру", - розповів Кузін.

Він зазначив, що після спаду води буде застосуватися максимальна кількість профілактичних заходів, аби не допустити розвитку гострих кишкових інфекцій, зокрема й холери.

"Ці заходи полягають у тому, що відповідні території руйнування мають бути дезінфіковані, вода має пройти лабораторні дослідження, у випадку використання криниць, джерел застосовуються локальні водоочисні технології і засоби. Тому в області після того, як спаде активна фаза цієї надзвичайної ситуації, активно буде працювати протиепідемічна служба, щоб не допустити як появи, так і поширення випадків холери", - заявив держсанлікар.

За його словами, є достатня кількість лікарських та діагностичних засобів, щоб продіагностувати гострі кишкові інфекції, в тому числі й холеру.