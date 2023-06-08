НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки України

Державний ПриватБанк у квітні одержав ще 4 млрд 839,58 млн грн чистого прибутку.

Про це з посиланням на дані Національного банку повідомили "Інтерфакс-Україна".

До трійки найприбутковіших увійшов банк із іноземним капіталом "Райффайзен Банк" – 764,1 млн грн і з українським капіталом ПУМБ – 684,7 млн.

У трьох банків із іноземним капіталом, що йдуть далі, показники доволі близькі: Укрсиббанк – 569,1 млн, Сітібанк – 549,9 млн і ОТП Банк – 549,1 млн грн.

Державний Укргазбанк у квітні заробив 375,2 млн, а Універсал Банк (mono) – 334,6 млн.

Прибуток від 200 до 100 млн отримали п'ять банків: Креді Агріколь Банк, Кредобанк, Прокредит Банк, Сенс-Банк (раніше - Альфа-Банк) та Укрексімбанк.

Серед цих 13 банків лише два – Креді Агріколь та Укрексім – у квітні збільшили резерви (на 119,9 і 106,8 млн). Тоді як усі інші їх скоротили, найбільше – Сенс-Банк, який розформував їх на 959,1 млн.

Перелік із 13 збиткових банків у квітні очолили банк "Кредит-Дніпро" – 29,6 млн грн, Ощадбанк – 18,9 млн і Перший інвестиційний банк (ПІБ), що очікує на конфіскацію контрольного пакета акцій на користь держави, – 10,4 млн.

Загалом у квітні чистий прибуток банків знизився до 9,94 млрд грн із 12,58 млрд грн у березні.

Водночас якщо в березні загальні активи всіх банків збільшилися на 26,07 млрд, то у квітні вони зросли на 61,53 млрд.

Зокрема у ПриватБанку – на 11,48 млрд, Укрсиббанку – на 10,30 млрд, Райффайзен Банку – на 7,15 млрд, Ощадбанку – на 6,06 млрд.

За підсумками чотирьох місяців цього року найприбутковішим залишається ПриватБанк – 20,88 млрд грн чистого прибутку, або 47,5% від усього чистого прибутку банківської системи за цей період.