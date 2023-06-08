Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки України

57

Державний ПриватБанк у квітні одержав ще 4 млрд 839,58 млн грн чистого прибутку.

Про це з посиланням на дані Національного банку повідомили "Інтерфакс-Україна".

До трійки найприбутковіших увійшов банк із іноземним капіталом "Райффайзен Банк" – 764,1 млн грн і з українським капіталом ПУМБ – 684,7 млн.

У трьох банків із іноземним капіталом, що йдуть далі, показники доволі близькі: Укрсиббанк – 569,1 млн, Сітібанк – 549,9 млн і ОТП Банк – 549,1 млн грн.

Державний Укргазбанк у квітні заробив 375,2 млн, а Універсал Банк (mono) – 334,6 млн.

Прибуток від 200 до 100 млн отримали п'ять банків: Креді Агріколь Банк, Кредобанк, Прокредит Банк, Сенс-Банк (раніше - Альфа-Банк) та Укрексімбанк.

Серед цих 13 банків лише два – Креді Агріколь та Укрексім – у квітні збільшили резерви (на 119,9 і 106,8 млн). Тоді як усі інші їх скоротили, найбільше – Сенс-Банк, який розформував їх на 959,1 млн.

Перелік із 13 збиткових банків у квітні очолили банк "Кредит-Дніпро" – 29,6 млн грн, Ощадбанк – 18,9 млн і Перший інвестиційний банк (ПІБ), що очікує на конфіскацію контрольного пакета акцій на користь держави, – 10,4 млн.

Загалом у квітні чистий прибуток банків знизився до 9,94 млрд грн із 12,58 млрд грн у березні.

Водночас якщо в березні загальні активи всіх банків збільшилися на 26,07 млрд, то у квітні вони зросли на 61,53 млрд.

Зокрема у ПриватБанку – на 11,48 млрд, Укрсиббанку – на 10,30 млрд, Райффайзен Банку – на 7,15 млрд, Ощадбанку – на 6,06 млрд.

За підсумками чотирьох місяців цього року найприбутковішим залишається ПриватБанк – 20,88 млрд грн чистого прибутку, або 47,5% від усього чистого прибутку банківської системи за цей період.

НБУ, ПриватБанк
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 июня 2023
Среда, 7 июня 2023
Вторник, 6 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023