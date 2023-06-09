Расмуссен: Країни НАТО можуть захотіти розмістити війська в Україні

Група країн-членів Північноатлантичного Альянсу може захотіти розмістити війська в Україні, якщо країни-члени, включаючи США, не нададуть відчутних гарантій безпеки Києву на саміті у Вільнюсі. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО, ексрадник Президента України Андерс Фог Расмуссен, повідомляє The Guardian.

Расмуссен попередив, що якщо НАТО не зможе домовитися про чіткий шлях до вступу України, існує ймовірність певних кроків від окремих країн. За його словами, Польща може розглянути питання щодо можливості розміщення військ на території України, яку можуть підтримати країни Балтії, пише The Guardian.

"Я думаю, що поляки серйозно подумають про те, щоб піти та створити коаліцію охочих, якщо Україна нічого не отримає у Вільнюсі. Ми не повинні недооцінювати польські почуття, поляки відчувають, що Західна Європа надто довго не прислухалася до їхніх застережень щодо справжньої російської ментальності. За його словами, для України було б цілком законно звернутися за такою військовою допомогою", - сказано у повідомленні.

Расмуссен сказав, що Україна має отримати письмові гарантії безпеки, бажано до саміту, але поза рамками НАТО, і ці гарантії мають охоплювати обмін розвідданими, спільне навчання, посилене виробництво боєприпасів, оперативну сумісність НАТО та постачання зброї, достатню для стримування росії від подальшого нападу. Але він попередив, що гарантій безпеки буде недостатньо, пише видання.

За його словами, історія показала, що небезпечно залишати Україну "в приймальні НАТО" на невизначений термін. Навіть якщо запрошення Україні до НАТО не вдасться надати на саміті у Вільнюсі, можна надати запрошення наступного року. Расмуссен заперечив, що Україні не можна пропонувати шлях до членства в НАТО, доки не закінчиться війна, сказавши, що така позиція розв'язує руки путіну.