Маляр: На захоплених територіях рашисти не можуть підтримувати прийнятний рівень життєзабезпечення

Вплив росіян на тимчасово захоплених територіях України швидко знижується, при цьому кількість проукраїнського населення продовжує зростати.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

За її словами, люди бачать, що рашисти не можуть підтримувати прийнятний рівень життєзабезпечення, і тому демонстративно нехтують розпорядженнями окупаційних адміністрацій, а також висловлюють недовіру російській пропаганді.

Така ситуація спостерігається у низці тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької та Херсонської областей, зазначила Маляр.

«Серед громадян дедалі більше поширюється правдива інформація про ситуацію на фронті та згубність наслідків російської окупації, зростає кількість проукраїнсько налаштованого населення», – написала заступник міністра.

Командування окупаційних військ намагається протидіяти цим тенденціям за допомогою жорстких масових каральних акцій.

«Так минулого тижня у Кирилівці проводилася тотальна фільтрація місцевого населення. Особливо ретельній перевірці підлягали громадяни, щодо яких представниками фсб росії було зібрано інформацію (доноси) про підтримку проукраїнських позицій. У більшості випадків таких людей оккупанти одразу затримували та вивозили для проведення допитів. Частина з них після допитів до місць постійного проживання не повернулася, їхня частка поки що невідома», – розповіла Маляр.