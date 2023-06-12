Ігнат: рф досі здатна виготовляти високоточні крилаті ракети

російська федерація досі здатна виготовляти високоточні крилаті ракети завдяки тому, що змогла обходити санкції та отримувати необхідні комплектуючі.

Про це розповів спікер Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує УП.

"Завдяки недіючим санкціям (рф виготовляє ракети – ред.). Контроль санкцій потрібен. На жаль, росія отримує комплектуючі. На жаль, вона продовжує виробництво… Плати, чипи, напівпровідники – це те, без чого ракета не полетить і, вочевидь, вони це мають", - сказав він.

Спікер нагадав, що восени минулого року, коли росіяни почали завдавати ракетних ударів по українській енергосистемі, у ворога залишилося вкрай мало високоточних далекобійних ракет, таких як Х-101, "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр" і "Кинджал". Саме тому і була значна пауза між атаками навесні цього року, бо противник використав фактично весь свій стратегічний потенціал.

росіяни, вочевидь, знайшли можливість обходити санкції за рахунок деяких країн, які співпрацюють з ним, і отримують технологічні речі, які самі виготовляти не можуть, зазначив Ігнат. Тому єдиним виходом суттєво сповільнити процес вироблення нових ракет є перекриття каналів доставки комплектуючих через країни, які допомагають росіянам обходити санкції.

"Сподіваємося, що дотиснуть такими санкціями. Саме санкції повинні придушити росію як агресора", - сказав він.