Жарин: Польща не має стосунку до підриву газопроводів "Північного потоку"

Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин заявив, що Польща не має стосунку до підриву газопроводів "Північного потоку".
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Польща не має жодного відношення до підриву "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Пов'язування Польщі з цими подіями є безпідставним.
Гіпотеза про те, що вибух скоїла росія, яка мала мотив і можливість здійснити таку операцію, залишається актуальною", – написав Жарин у Twitter.
Нагадаємо, німецькі слідчі вивчають докази, які вказують на те, що диверсійна група, причетна до підриву "Північних потоків" у Балтійському морі, використовувала Польщу як оперативну базу.
Раніше, видання The Washington Post опублікувало матеріал, згідно з яким західні спецслужби нібито знали про план знищення "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" за участі українських військових. Його метою було начебто перешкодити росії відновити експорт газу до ЄС.
Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не має стосунку до диверсії на російських газогонах "Північні потоки" у Балтійському морі у вересні минулого року.
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