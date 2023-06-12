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Площа затоплених територій Херсонщини зменшилася майже у двічі

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Станом на 11 червня у Херсонській області площа підтоплених унаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС територій зменшилася майже вдвічі і тепер становить близько 77,78 км кв.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

Згідно з повідомленням, вода поступово відступає з Херсонщини і на даний час площа затоплених територій зменшилася з 139 до 77,78 кілометра квадратних. Рівень затоплення складає 4,07 метра.

Протягом 10 червня вода відійшла з трьох сіл Бериславського району – Миколаївки, Львове та Ольгівки.

На правому березі підтопленими все ще залишаються 3821 житловий будинок у 32 населених пунктках. На територіях, які знаходяться під контролем окупантів, наразі підтоплено 14 населених пунктів.

Повідомляється, що шляхи між селами також осушуються. Проте багатьма з них користуватися ще не можливо.

Херсонщина, Каховська ГЕС
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