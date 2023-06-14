ЄЦБ: Продовження роботи європейських банків у росії пов’язане з великими репутаційними ризиками

У Європейському центральному банку (ЄЦБ) тиснуть на банки з єврозони, які досі працюють у росії, закликаючи їх згортати роботу у цій країні.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel, цитуючи слова головного банківського наглядача ЄЦБ Андреа Енріа на фінансовій конференції у Парижі.
"Ми не просто вітаємо цей процес (виходу європейських банків з росії – Ред.), але й дуже тиснемо на них, тому що з продовженням роботи у росії пов’язані великі репутаційні ризики", – зазначив Енріа.
Він підкреслив, що москва всіляко намагається обмежити вплив санкцій на російську економіку.
Одночасно Андреа Енріа визнав, що банкам, які вирішили виходити з росії, непросто продати свій бізнес там, оскільки рф створює для цього значні перешкоди.
ЄЦБ здійснює нагляд за великими банками у єврозоні, загалом 110 установами.
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