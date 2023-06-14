Кабмін схвалив зміни до Податкового кодексу, пов’язаних із завершенням карантину

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про внесення змін до Податкового кодексу, пов’язаних із завершенням карантину, який запроваджували через пандемію COVID-19. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України, пов’язаних із завершенням карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - написав Мельничук.

Він зазначив, що законопроектом передбачено скасування функції, що тимчасово здійснювалась контролюючими органами в частині формування Реєстру набувачів одноразової компенсації субʼєктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування за найманих осіб, та здійснення розрахунку розмірів сум таких компенсацій для їх виплати субʼєктам господарювання - юридичним особам.

«Також пропонується виключити підпункти 29-3.3, 29-3.4 та 29-3.5 із пункту 29-3 підрозділу 5 розділу XХ «Перехідні положення» Податкового кодексу, яким встановлюється тимчасовий порядок відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів»,- повідомив Мельничук.