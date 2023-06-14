Кабмін схвалив зміни до Податкового кодексу, пов’язаних із завершенням карантину

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про внесення змін до Податкового кодексу, пов’язаних із завершенням карантину, який запроваджували через пандемію COVID-19. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України, пов’язаних із завершенням карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - написав Мельничук.
Він зазначив, що законопроектом передбачено скасування функції, що тимчасово здійснювалась контролюючими органами в частині формування Реєстру набувачів одноразової компенсації субʼєктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування за найманих осіб, та здійснення розрахунку розмірів сум таких компенсацій для їх виплати субʼєктам господарювання - юридичним особам.
«Також пропонується виключити підпункти 29-3.3, 29-3.4 та 29-3.5 із пункту 29-3 підрозділу 5 розділу XХ «Перехідні положення» Податкового кодексу, яким встановлюється тимчасовий порядок відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів»,- повідомив Мельничук.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023