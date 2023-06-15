Greenpeace: Руйнування росією Каховської дамби може призвести до витоку хімікатів, нафти та бензину

Руйнування росією Каховської дамби може призвести до витоку хімікатів, нафти та бензину, які використовуються в житлових, сільськогосподарських, промислових та комерційних зонах. Про це організація Greenpeace повідомила «Главкому».

Дослідження Greenpeace, проведене на основі супутникових даних, показало, що були затоплені нафтопереробні заводи, автозаправні станції, теплоелектростанції та різноманітні склади – сукупно 32 об’єкти. Також щонайменше 150 тонн моторного мастила, за попередньою інформацією, витекло у воду в перші дні катастрофи.

Навіть невеликої кількості хімікатів достатньо, щоб забруднити ґрунт і водойми, і як результат – доступ до чистої води буде ускладнений для багатьох людям. Особливо сильне забруднення може спричинити затоплення промислових зон, звідки хімікати будуть змиватися вниз за течією, забруднюючи Чорне море і прибережні райони.

Наслідки для водних організмів у Каховському водосховищі та річці Дніпро будуть величезними. Це негативно вплине на середовище проживання риб, птахів, земноводних і тварин в цілому, а також забруднить їх ареал проживання.

«Там, де вода зараз відступає, потрібно очікувати масштабного забруднення продуктами нафтопереробної галузі та промислової і побутової хімії. Необхідно також дослідити забруднення важкими металами. Ґрунти та водойми можуть бути непридатними для виробництва продуктів харчування або як джерела питної води протягом багатьох років, якщо їх не контролювати і, за необхідності, не відновлювати належним чином», – каже хімік Манфред Сантен.