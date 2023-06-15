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Швеція: Встановити причетних до інциденту на газогонах "Північні потоки" вдасться до осені

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Шведський прокурор Матс Юнгквіст, відповідальний за розслідування диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі, вважає, що встановити причетних до інциденту вдасться до осені.

Про це, як пише "Європейська правда", Юнгквіст сказав у середу в коментарі "Шведському радіо".

"Я сподіваюся, що принаймні цієї осені ми зможемо ухвалити рішення щодо обвинувальних актів, принаймні, такими зараз є наші амбіції. Я думаю, що з часом стане відомо (хто здійснив диверсію – ред)", – сказав прокурор.

Юнгквіст не розкрив подробиць розслідування, але у квітні в інтерв’ю Reuters зазначав, що основною версією шведського слідства є причетність держави або підтримуваної державою групи до диверсії.

Як відомо, підрив трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" стався у вересні 2022 року на дні Балтійського моря. Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.

Північний потік, Юнгквіст
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