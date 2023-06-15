Маляр розповіла, як окупанти використовують наслідки підриву Каховської ГЕС

російські загарбники скористалися трагічними наслідками підриву Каховської ГЕС для посилення окупаційного режиму на території Херсонської області.
Про це у Телеграм повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Зокрема, з початком масової евакуації населення із затопленої місцевості командування окупаційних військ запровадило додаткові фільтраційні заходи з виявлення громадян із проукраїнськими настроями. На блокпостах російські військовослужбовці за дозвіл виїхати людям у безпечні місця змушували їх платити значні суми грошей та віддавати виявлені під час обшуків цінні речі й коштовності", - написала вона.
Крім того, російські загарбники відбирали й одразу знищували українські паспорти, свідоцтва про народження та інші документи, отримані в Україні. Також окупанти викрадали особисте майно громадян.
"Водночас представники окупаційних адміністрацій під час знімання відеороликів так званими журналістами цинічно заявляли про нібито здійснення успішної організованої евакуації цивільного населення, хоча жодних практичних заходів вжито не було", - повідомили в Міноборони.
Крім того, окупанти забороняли роботу місцевих волонтерів із надання постраждалим гуманітарної допомоги.
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