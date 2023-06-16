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СБУ: рф готує «вкиди» про наявність російського громадянства у українських чиновників

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Спецслужби рф готують «вкиди» про наявність російського громадянства у українських чиновників, керівництва Сил оборони та безпеки та їхніх сімей, а також інших посадових осіб.

Такі дані Служба безпеки України отримала під час контррозвідувальної діяльності.

Підготовкою інформаційно-психологічних операцій займається 5 служба російської фсб. В основу ІПСО «має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництво Сил оборони та безпеки та їхніх сімей, а також інших посадових осіб».

Забезпечувати правдоподібність фейків росіяни збираються шляхом:

  • внесення фсб до державних реєстрів рф записів, які нібито мають підтверджувати версію ворожих спецслужб;
  • підробки документів українських державних діячів та представників Сил оборони.

Старт реалізації ІПСО в українському інформаційному полі заплановано найближчим часом, попередили в СБУ: «Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні. Закликаємо представників українських ЗМІ критично ставитися до появи подібної «сенсаційної» інформації».

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Вячеслав Бутко
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