СБУ: рф готує «вкиди» про наявність російського громадянства у українських чиновників

Спецслужби рф готують «вкиди» про наявність російського громадянства у українських чиновників, керівництва Сил оборони та безпеки та їхніх сімей, а також інших посадових осіб.
Такі дані Служба безпеки України отримала під час контррозвідувальної діяльності.
Підготовкою інформаційно-психологічних операцій займається 5 служба російської фсб. В основу ІПСО «має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництво Сил оборони та безпеки та їхніх сімей, а також інших посадових осіб».
Забезпечувати правдоподібність фейків росіяни збираються шляхом:
Старт реалізації ІПСО в українському інформаційному полі заплановано найближчим часом, попередили в СБУ: «Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні. Закликаємо представників українських ЗМІ критично ставитися до появи подібної «сенсаційної» інформації».
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