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У Мінреінтеграції розповіли, як оформити закордонний паспорт дитині, яка народилася за кордоном

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Громадяни України, в яких дитина народилася за кордоном, можуть оформити їй закордонний паспорт без повернення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Чи обов’язкова присутність дитини?

Присутність дитини не обов’язкова. Але в такому разі необхідно мати з собою фото дитини розміром 10х15 см для внесення відцифрованого образу обличчя.

Якщо у дитини іноземне свідоцтво про народження?

Необхідно зробити офіційний переклад і завірити його нотаріально. Також для легалізації свідоцтво може потребувати проставлення апостиля.

Що робити, якщо паспорт матері протерміновано або не вклеєна фотокартка?

Можна одночасно оформити ID-картку матері та закордонний паспорт дитині. Для цього за кордоном потрібно звертатися саме до центрів "Паспортний сервіс".

Якщо батько дитини - іноземець?

Необхідно звернутися до ЗДУ для отримання довідки про реєстрацію особи громадянином України. Термін оформлення - 3 місяці. З цією довідкою оформити паспорт можна і в ЗДУ, і в центрах "Паспортний сервіс".

Яка вартість оформлення?

Вартість дитячого закордонного паспорта така сама, як і дорослого. У підрозділах Міграційної служби це 856 гривень або 1496 гривень (залежно від терміновості). Центри "Паспортний сервіс" додатково стягують збір за сервісні послуги підприємства, який різниться залежно від країни.

Де є паспортні серрвіси

Обміняти та оформити паспорти, а також обміняти водійські посвідчення можна у:

  • Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав);
  • Туреччині (Стамбул);
  • Словаччині (Братислава);
  • Чехії (Прага);
  • Німеччині (Берлін);
  • Іспанії (Мадрід).
Мінреінтеграції
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