У Мінюсті розповіли, скільки українців зареєстрували шлюб дистанційно

В Україні прижилося нововведення – дистанційне одруження, а за час повномасштабного вторгнення рф вже зареєстровано 3 328 дистанційних шлюбів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України,.
Там нагадують, що минулого року Кабінет Міністрів спростив процедуру одруження військовослужбовців, які захищають Україну на фронті, і відтоді вони мають можливість дистанційно зареєструвати шлюб.
"Постановою № 213 "Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану" передбачено, що якщо один з наречених військовослужбовець, то на період воєнного стану державна реєстрація шлюбу може проводитись без його присутності", - зауважують у відомстві.
Там додають, що за період з 07.03.2022 по 15.05.2023 в рамках постанови КМУ від 07.03.2022 № 213 відділами державної реєстрації актів цивільного стану України складено 3 328 таких актових записів про шлюб.
Шлюб без особистої присутності одного з наречених зареєстрували 1 700 пар.
Шлюб на підставі акту, складеного командиром (керівником) військовослужбовця, зареєстрували 1 577 пар.
Шлюб на підставі акту, складеного керівником закладу охорони здоров’я, уклали 51 пара.
Найбільше актових записів про шлюб в рамках постанови складено відділами державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва (435), Дніпропетровської (325), Одеської (244); Львівської (213), Полтавської (187), Черкаської, Вінницької областей (184).
Зауважимо, початок повномасштабної війни загострив почуття та став причиною "весільного буму" у 2022 році. Торік шлюбів у країні побільшало на 4%, а 2 267 пар "оженили" військові командири за рік великої війни.
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