Президент ПАР запевняє, що росйська й українська сторони розглянуть "мирні" пропозиції

Президент ПАР Сиріл Рамафоса, який очолював делегацію лідерів країн Африки до рф, вважає, що "мирні" пропозиції делегації будуть розглянуті іросйською й українською сторонами.
Про це повідомляє пресслужба президента ПАР.
"Ми подали пропозицію з десяти пунктів, яка, на нашу думку, як африканських лідерів, може сприяти різним зусиллям, яких докладають різні сторони для припинення війни", - йдеться у повідомленні.
Пропозиції африканської "мирної" ініціативи містять заклики до деескалації бойових дій і невідкладного початку переговорів, звільнення військовополонених і повернення дітей.
Делегація звернула увагу президентів України та росії на те, що Африка матеріально зацікавлена у врегулюванні війни.
"І росія, і Україна є великими постачальниками зерна і виробниками добрив, призначених для африканських ринків. За даними Африканського банку розвитку, війна спричинила брак близько 30 мільйонів тонн зерна на африканському континенті, а також різке підвищення його вартості. Унаслідок цієї війни африканські країни страждають від зростання цін на продукти харчування та енергію", - повідомили у пресслужбі президента ПАР.
Сиріл Рамафоса заявляє, що президент Володимир Зеленський і володимир путін домовилися про подальші переговори після цього першого візиту, а взаємодія з обома сторонами і представниками країн Африки триватиме.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023