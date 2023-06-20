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Президент ПАР запевняє, що росйська й українська сторони розглянуть "мирні" пропозиції

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Президент ПАР Сиріл Рамафоса, який очолював делегацію лідерів країн Африки до рф, вважає, що "мирні" пропозиції делегації будуть розглянуті іросйською й українською сторонами.

Про це повідомляє пресслужба президента ПАР.

"Ми подали пропозицію з десяти пунктів, яка, на нашу думку, як африканських лідерів, може сприяти різним зусиллям, яких докладають різні сторони для припинення війни", - йдеться у повідомленні.

Пропозиції африканської "мирної" ініціативи містять заклики до деескалації бойових дій і невідкладного початку переговорів, звільнення військовополонених і повернення дітей.

Делегація звернула увагу президентів України та росії на те, що Африка матеріально зацікавлена у врегулюванні війни.

"І росія, і Україна є великими постачальниками зерна і виробниками добрив, призначених для африканських ринків. За даними Африканського банку розвитку, війна спричинила брак близько 30 мільйонів тонн зерна на африканському континенті, а також різке підвищення його вартості. Унаслідок цієї війни африканські країни страждають від зростання цін на продукти харчування та енергію", - повідомили у пресслужбі президента ПАР.

Сиріл Рамафоса заявляє, що президент Володимир Зеленський і володимир путін домовилися про подальші переговори після цього першого візиту, а взаємодія з обома сторонами і представниками країн Африки триватиме.

ПАР, Рамафоса
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