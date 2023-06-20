Від Угорщини вимагають пояснень щодо звільнення українських військовополонених

Угорщина має пояснити свою роль у звільненні українських військовополонених із росії, а також комунікацію з урядом України з цього питання.
Про це заявив спікер Єврокомісії із закордонних справ та політики безпеки Петер Стано у коментарі Delfi.
Він наголосив, що рф має дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права та забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій. Також країна-агресор не повинна наражати їхнє життя на небезпеку.
"Що стосується Угорщини, то її влада повинна пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, які утримуються росією як військовополонені, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою", - зазначив Стано.
Нагадаємо, 8 червня російська православна церква заявила про передачу Угорщині 11 українських військовополонених "закарпатського походження".
Наступного дня віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив інформацію, назвавши цей крок рпц "жестом щодо Угорщини".
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