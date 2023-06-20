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Аби зберегти доступність медицини ВООЗ рекомендує Україні використовувати додаткові фінансові ресурси

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Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує Україні для поліпшення медичного забезпечення використовувати додаткові фінансові ресурси. Серед них назвали додаткове оподаткування шкідливих продуктів, міжнародну допомогу, впровадження прозорих співоплат і охоплення населення програмами медичного страхування.

Такі шляхи поліпшення фінансування медицини викладені в огляді ВООЗ "Принципи відновлення та трансформації системи охорони здоров’я в Україні".

Організація зазначає, що через негативні економічні наслідки війни держава має обмежені ресурси на медицину. Аби зберегти її доступність, ВООЗ пропонує додаткові джерела фінансування: "Слід продовжувати підвищення акцизів на тютюнові вироби, розширювати оподаткування алкогольних виробів і вводити акцизний податок на підсолоджені цукром напої". Ще одне джерело фінансової підтримки української медицини — міжнародна допомога, але ВООЗ попереджає: кошти донорів мають "доповнювати, але не замінювати державні бюджетні витрати на охорону здоров’я".

Серед інших джерел коштів на медицину ВООЗ зазначає співоплати й охоплення населення добровільним медичним страхуванням (ДМС), які слід впроваджувати обачливо. "Проблема, яку досі вдалося вирішити дуже небагатьом країнам, полягає в тому, щоб розробити умови залучення приватних коштів, аби вони дійсно доповнювали державне фінансування гарантованого пакета послуг", — підкреслюють експерти організації.

Аби зберегти доступну медицину для всіх верств держава має розмежувати гарантії на повністю безоплатні послуги й окремо створити перелік тих, котрі не входять до державної програми медичних гарантій і де допускаються співоплати. "Потенційні співоплати мають бути встановлені як фіксований внесок, а не відсоток від вартості чи тарифу; встановлені на низьких, доступних рівнях; визначені простими термінами, які зрозумілі населенню (прозорість); і включати механізми захисту осіб з низьким рівнем доходів (рівність)", — пояснює ВООЗ у своїх рекомендаціях.

За оцінками експертів, впровадження співоплат і ДМС може знизити фінансове навантаження у вигляді витрат "із кишені" і стане потужним джерелом фінансування медицини. ВООЗ наголошує, що досвід окремих країн показав ефективність використання співоплат з ДМС для скорочення витрат пацієнтів «із кишені». В українській системі охорони здоров’я близько половини коштів — тіньові, а поєднання "неформальних оплат" і бюджетних витрат забезпечує фінансування української медицини на рівні країн ЄС — близько 10% від ВВП. В Україні, як свідчать соціологічні дослідження, понад половина пацієнтів під час звернення за медичною допомогою стикались із неофіційними поборами, так само понад половина опитаних не отримали безоплатної допомоги у комунальних і державних лікарнях.

ВООЗ
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