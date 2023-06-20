Аби зберегти доступність медицини ВООЗ рекомендує Україні використовувати додаткові фінансові ресурси

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує Україні для поліпшення медичного забезпечення використовувати додаткові фінансові ресурси. Серед них назвали додаткове оподаткування шкідливих продуктів, міжнародну допомогу, впровадження прозорих співоплат і охоплення населення програмами медичного страхування.

Такі шляхи поліпшення фінансування медицини викладені в огляді ВООЗ "Принципи відновлення та трансформації системи охорони здоров’я в Україні".

Організація зазначає, що через негативні економічні наслідки війни держава має обмежені ресурси на медицину. Аби зберегти її доступність, ВООЗ пропонує додаткові джерела фінансування: "Слід продовжувати підвищення акцизів на тютюнові вироби, розширювати оподаткування алкогольних виробів і вводити акцизний податок на підсолоджені цукром напої". Ще одне джерело фінансової підтримки української медицини — міжнародна допомога, але ВООЗ попереджає: кошти донорів мають "доповнювати, але не замінювати державні бюджетні витрати на охорону здоров’я".

Серед інших джерел коштів на медицину ВООЗ зазначає співоплати й охоплення населення добровільним медичним страхуванням (ДМС), які слід впроваджувати обачливо. "Проблема, яку досі вдалося вирішити дуже небагатьом країнам, полягає в тому, щоб розробити умови залучення приватних коштів, аби вони дійсно доповнювали державне фінансування гарантованого пакета послуг", — підкреслюють експерти організації.

Аби зберегти доступну медицину для всіх верств держава має розмежувати гарантії на повністю безоплатні послуги й окремо створити перелік тих, котрі не входять до державної програми медичних гарантій і де допускаються співоплати. "Потенційні співоплати мають бути встановлені як фіксований внесок, а не відсоток від вартості чи тарифу; встановлені на низьких, доступних рівнях; визначені простими термінами, які зрозумілі населенню (прозорість); і включати механізми захисту осіб з низьким рівнем доходів (рівність)", — пояснює ВООЗ у своїх рекомендаціях.

За оцінками експертів, впровадження співоплат і ДМС може знизити фінансове навантаження у вигляді витрат "із кишені" і стане потужним джерелом фінансування медицини. ВООЗ наголошує, що досвід окремих країн показав ефективність використання співоплат з ДМС для скорочення витрат пацієнтів «із кишені». В українській системі охорони здоров’я близько половини коштів — тіньові, а поєднання "неформальних оплат" і бюджетних витрат забезпечує фінансування української медицини на рівні країн ЄС — близько 10% від ВВП. В Україні, як свідчать соціологічні дослідження, понад половина пацієнтів під час звернення за медичною допомогою стикались із неофіційними поборами, так само понад половина опитаних не отримали безоплатної допомоги у комунальних і державних лікарнях.